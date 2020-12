Čertík Bertík zve všechny malé šikulky a šikuly na Mikulášskou cestu s Mateřským centrem Hvězdička do areálu Koupadel na Sladovce. Současná Covid opatření bohužel neumožňují uskutečnit tradiční mikulášskou besídku. Mikuláš, Andělky a čerti z Hvězdičky za vámi letos nepřijdou, ale aby to dětem aspoň trochu vynahradili, přichází se zábavnou cestou.

Na Mikulášskou cestu zve čertík Bertík. | Foto: archiv MC Hvězdička

Od úterý 1. do neděle 6. prosince včetně každý den kdykoliv od osmé hodiny ráno do 16.30 můžete v areálu Koupadel plnit s dětmi zábavné úkoly. Mimo tento čas bude areál uzamčen. Úkolů je celkem devět. V cíli čeká na děti drobná odměna. Do areálu vstupujte hlavní branou, dále vás navedou směrovky.