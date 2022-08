Každý Čech by měl občas vystoupat na horu Říp, ke které se vztahuje základní pověst o příchodu našich předků do země. Vede na ni i poutní cesta Blaník-Říp, dlouhá necelých 190 km. Značená je tabulkami s QR kódy, odkazujícími na webové stránky spolku Cesta Česka (www.cestaceska.cz) s informacemi i otázkami k zamyšlení během putování. Trasa je rozdělena do sedmi etap: z Louňovic pod Blaníkem do Českého Šternberka, dále do Sázavy, Kouřimi, Sadské, Staré Boleslavi, Mělníka, a nakonec až na samotný Říp. Slavnostně otevřena byla roku 2019, v infocentru v Louňovicích pod Blaníkem si k ní turisté mohou zakoupit Poutníkův deník i mapu.