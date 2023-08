/FOTO, VIDEO/ Sedmý ročník festivalu Krásný ztráty Live otevře svoje brány v pátek 11. srpna na malebném statku ve Všeticích u Benešova. Na návštěvníky čekají dva dny skvělé hudby, pohodlí jedné z nejkrásnějších lokalit letního festivalového Česka, gastronomických zážitků, ale i mimohudebního vyžití pro děti i dospělé.

Z festivalu Krásný ztráty Live ve Všeticích. | Foto: se svolením Zuzany Kantorové

Kromě zakladatele a hudebního garanta festivalu, české rockové legendy Michala Prokopa, se letos poprvé na dramaturgii podílel také leader kapely Monkey Business a řady dalších projektů Roman Holý.

Je samozřejmé, že obě kapely, tedy Michal Prokop & Framus Five a Monkey Business s Romanem Holým, patří k programovým headlinerům festivalu. A nejen to. Přednedávnem svoji spolupráci zhmotnili i ve společné nahrávce slavného hitu Stevieho Wondera Living for the City, která zazní na festivalu v živé podobě vůbec poprvé.

Zdroj: Youtube

Mezi dalšími hvězdami line-upu jsou jak jména klasiků kalibru Vlasty Redla s AG Flekem, Luboše Pospíšila s kapelou 5P, Precedensu, Jablkoně či Už jsme doma, tak představitelů mladších generací, písničkářky Katarzie, indie popového projektu 7krát3, rockových kapel Gaia Mesiah či Wild Tides, hiphopových Prago Union nebo písničkáře Jamese Harriese. Speciálním hostem bude Chris Jagger, hudebně činný mladší bratr čerstvého osmdesátníka Micka z Rolling Stones.

Festival Krásný ztráty Live klade důraz na vyžití celé rodiny. Je pravděpodobné, že hned několik generací se sejde na vystoupení Banjo Bandu Ivana Mládka, jehož vtipné písničky baví už od sedmdesátých let posluchače od jednoho do sta roků.

Přímo dětským divákům je určen pořad Hrajeme si s knihami, který připravila Marka Míková, kterou znají dospělí jako frontmanku skupiny Zuby Nehty, ale leckdo, od dětí po dospělé, si jistě vzpomene na její roli princezny Růženky z pohádky Jak se budí princezny. K pohodě dětí na festivalu přispějí i další aktivity, jako je jízda na koni, střelba z luku nebo zorbing na rybníce, který je součástí areálu.

Šlahouni z Vlašimi zahráli směs hitů známých hlavně z posezení u táborových ohňů

Tradicí na Krásných ztrátách Live je i velice zajímavý nehudební program. Týdeník Echo letos přinese debatu Jiřího Peňáse a Karla Schwarzenberga. Daniel Kaiser bude diskutovat s Michalem Prokopem a Jakubem Kaifoszem (Wild Tides, Lazer Viking) na téma „Proč už rockeři nejsou rockeři“. Návštěvníci se mohou také zúčastnit živého podcastu dvojice Šídlo & Dobrovský nebo debaty Ondřeje Štindla o jeho knihách.

A v neposlední řadě: festival Krásný ztráty Live opět o pořádný krok vylepšil gastronomickou nabídku přímo v areálu, ve kterém se bude moci platit jak platebními kartami, tak náramky s přednabitým čipem.

Poslední vstupenky za výhodné předprodejové ceny jsou ke koupi na festivalovém webu.

Zuzana Kantorová