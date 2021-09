A jak to všechno začalo? Koupí prvního veteránu na přelomu roku 2000. Více si můžete přečíst na oficiálních stránkách muzea ZDE.

K vidění jsou i unikátní prototypová auta nebo vládní speciály. Kromě stálých expozic pořádá muzeum i krátkodobé výstavy.

Otevřeno je ještě do konce září od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, v říjnu můžete muzeum navštívit o nedělích a svátcích ve stejném čase.