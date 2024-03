/FOTOGALERIE, VIDEO/ V nejnovějším videoklipu k písni 2+1 od populární pop jazzové kapely Lady Praga se představují talentované studentky tanečního oboru Základní umělecké školy Votice. Výjimečná spolupráce mezi učiteli a studenty přináší osvěžující pohled na umělecké vyjádření mladé generace.

Z natáčení videoklipu kapely Lady Praga k písni 2+1 za účasti studentek tanečního oboru Základní umělecké školy ve Voticích. | Foto: se svolením kapely Lady Praga

Videoklip, jenž byl natočen na konci února v multifunkčním prostoru Pracovna v Praze, představuje sedm nadaných tanečnic - Karolínu Ciplovou, Terezu Voleveckou, Petru Kramperovou, Elišku Šárovou, Terezu Michálkovou, Patricii Kubíčkovou a Nikolu Kuntovou. Tyto studentky pod vedením své učitelky Barbory Hovorkové připravily působivou choreografii, která dokonale doplňuje atmosféru písně.

Zdroj: Youtube

„Byla to pro naše studentky skvělá příležitost ukázat, co všechno se naučily. A zároveň to byla pro mě jako pedagoga nádherná zkušenost vidět své svěřenkyně tančit v profesionálním videoklipu. Jsem hrdá na to, co společně dokážeme,“ řekla o spolupráci Barbora Hovorková, učitelka scénického a klasického tance na ZUŠ Votice a současně studentka taneční pedagogiky na Akademii múzických umění v Praze.

„Chtěli jsme dát mladým talentům prostor k vyjádření. Je důležité, aby se umění dělilo a rozvíjelo v nových směrech. Spolupráce s Bárou a jejími studentkami byla naprosto přirozená a výsledkem je videoklip, na který jsme všichni velmi pyšní," dodal Martin Knesl, kapelník Lady Praga a učitel na ZUŠ Votice, který stojí za nápadem zapojit studentky do videoklipu.

Kapela Lady Praga, která od svého vzniku v roce 2016 proplouvá hudebními kluby a festivaly s vlastní tvorbou, se v tomto projektu představuje v novém světle. S více než 70 koncerty doma i v zahraničí a třemi vydanými CD si Lady Praga získala srdce posluchačů díky své jedinečné směsi popu a jazzu. Skladba 2+1 je další kapitolou v jejich hudebním příběhu.