/FOTO, VIDEO/ Tradiční votický Cyklotulák se za třináct let svého pořádání stal oblíbenou akcí nejen pro cyklisty z okolí. Tentokrát - v sobotu 16. září - přilákal přes 250 účastníků z různých koutů České republiky. Tento ročník cyklovyjížďky byl totiž speciální, neboť účastníci měli tu čest spolu s blanickým rytířem slavnostně otevřít první etapu budoucí cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi.

Slavnostní otevření úseku cyklostezky z Votic do Olbramovic | Video: Deník/Zdeněk Kellner

Ideální slunečné počasí, krásná trasa, perfektní organizace, skvělé značení a občerstvení, to vše přispělo k úspěchu setkání. Cyklisté mohli vybírat mezi dvěma trasami - kratší „Mléčnou“ o délce 29 kilometrů a delší „Zkušenou“ měřící 47 kilometrů.

Cyklojízda začala ve Voticích ze zahrady restaurace U Modré kočky. První punkt v režii pracovníků turistické destinace Kraj blanických rytířů byl umístěn v polovině nově otevřené cyklostezky, pod cestním mostem z roku 1900, mezi romantickými skalními zářezy, kde na cyklisty čekal blanický rytíř.

„Blanický rytíř okořenil trasu cyklovyjížďky. Cyklisté se s ním fotografovali, mohli si vyzkoušet části jeho brnění a získat vtipné rady pro další cestu,“ uvedl organizátor akce Luboš Mudra.

„Velmi rádi jsme se připojili k propagaci jak votického Cyklotuláka, tak dostavěného úseku první etapy cyklostezky, která by v budoucnu mohla spojit středočeský Benešov s jihočeským Táborem. Vnímáme tento první 2,5 kilometru dlouhý úsek jako první vlaštovku velkého projektu, který má potenciál turisticky zatraktivnit Voticko,“ uvedla Tereza Kubištová z turistické destinace Kraj blanických rytířů.

Cyklotuláci po zvládnutí všech výzev v podobě kopcovitých úseků, oceněných ale krásnými výhledy do kraje České Sibiře, zakončili svoji cestu v restauraci U Modré kočky. Tam si mohli zaslouženě pochutnat na aktuálním menu.

Do pedálů tentokrát šláplo přes 250 cyklistů všech věkových kategorií. Organizátor akce Luboš Mudra už nyní zve na Cyklotuláka, který vyjede do kopců kolem Voticka na jaře roku 2024, a to v sobotu 25. května.

Více informací o plánovaných akcích zájemci najdou ZDE, nebo se lze přidat do facebookové skupiny Akce v Kraji blanických rytířů a naplánovat si výlet nejen na Voticko ZDE.