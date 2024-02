/FOTO/ Dny otevřených dveří má za sebou Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ve Vlašimi. Uskutečnily se jak prezenčním způsobem, tak formou online představení vzdělávacího zařízení a oborů.

Studentské firmy na Dni otevřených dveří ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vlašimi. | Foto: Věra Jantošová

Prezenční způsob se konal v prostorách vlašimského zámku a na odloučeném pracovišti v Tehově. Uchazečům o studijní a učební obory pro školní rok 2024/2025 a jejich rodičům byly ve středečních termínech 6. prosince, 10. ledna a 17. ledna předány veškeré informace o studiu na SOŠ a SOU ve Vlašimi. Velký zájem byl o učební obory Kuchař - číšník, Cukrář, Opravář zemědělských strojů, Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba a Opravářské práce.

Průvodci z řad učitelů teoretického vyučování a odborného výcviku, ale i žáků, podrobně zodpověděli uchazečům všechny jimi položené dotazy a ukázali prostory jak pro teoretickou výuku, tak pro praktické vyučování. Připravena byla i menší ochutnávka dobrot připravených žáky z oboru Kuchař - číšník a Stravovací a ubytovací služby.

„Zájemci o studium, kteří navštívili odloučené pracoviště v Tehově, si mohli prohlédnout historické zemědělské stroje a nástroje, ale i moderní techniku značky Claas a John Deere. Navštívili i jednotlivé dílny odborného výcviku, ve kterých viděli při práci stávající žáky,“ přiblížila Květa Koktová, výchovný poradce školy.

Studentským týmům radí odborník z praxe. Má zkušenosti v oblasti marketingu

Studijní obory Podnikání a Hotelnictví zaujaly uchazeče pestrou paletou vyučovaných předmětů a hlavně vzdělávacím programem JA Studentská firma. Uchazeči o maturitní obory si mohli přímo ověřit nadšení žáků, neboť se jim některé studentské firmy bezprostředně představily a hlavně předvedly své výrobky a jejich prodej.

Své ručně vyrobené výtvory ukázala firma na výrobu šumivých bomb do koupele, hračky pro pejsky a dekorativní věnce představila firma Dřeváci na plech, firma SBM měla praktické dekorace z recyklovaných strojních součástek, KEN Jams nabídla výborné domácí marmelády, Second Art oblečení s originálními potisky a poslední z firem představila ručně háčkované a pletené doplňky. To, že studentské firmy slavily při Dnech otevřených dveří úspěch, bylo vidět na zájmu o jejich výrobky.

Škola sleduje nové trendy v hotelnictví a gastronomii a investovala do koupě programů ABX Harsys a ABX Recepce pro rozšíření praktické výuky studentů oboru Hotelnictví. Díky těmto programům a novým technologiím si studenti třídy 4. HT oboru Hotelnictví v rámci předmětu Učební praxe zkouší různé modelové situace na recepci vytvořeného virtuálního Business Hotelu HáTéčko a řeší objednávky hotelové recepce a restaurace prostřednictvím moderních aplikací.

Smart hotel propojuje teorii s praxí. Studenti si zkouší různé modelové situace

Zájemci o maturitní obor Hotelnictví tak mohli v rámci Dnů otevřených dveří nahlédnout do fungování hotelu a vyzkoušet si situace, které mohou nastat při rezervaci, Check in, Check out nebo při vzájemné komunikaci.

Dny otevřených dveří se konaly i formou online představení školy a oborů a svůj okruh zájemců si tato forma komunikace rovněž našla. Ve škole v lednu probíhaly s žáky končících oborů Opravář zemědělských strojů, Kuchař - číšník a Cukrář individuální konzultace s kariérovým poradcem, na základě kterých byl zjištěn zájem žáků o další studium v nástavbovém oboru Podnikání.

Z počtu zájemců o obory, kteří se fyzicky přišli podívat do areálu školy, nebo se připojili k online komunikaci, vyplývá, že Dny otevřených dveří mají určitě své uplatnění a jsou důležitým přínosem.