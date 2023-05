/FOTOGALERIE/ První květnový den se ve Vlašimi každoročně konají Májové slavnosti. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim se na ně vždy intenzivně připravuje zajímavým programem aktivit pro všechny návštěvníky.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim: zdobení perníčků. | Foto: Ondřej Pojmon

I letos se mohou těšit v zámeckém areálu na prohlídky školy, dobré jídlo ve školní restauraci, na zdobení perníčků, ukázky práce kovárny, na přehlídku zemědělské techniky a motorových vozidel.

Novinkou bude i ukázka práce studentských firem, které jsou ve škole založeny v rámci vzdělávacího programu JA Czech. V rámci výuky si studenti sami založili studentské firmy, které vedou jako reálné společnosti a ve kterých trénují iniciativu, samostatnost a učí se, jak pracovat v týmu, přijímat odpovědnost a zlepšovat své odborné dovednosti.

Zástupci studentské firmy HáTéčko odvedli na pražském veletrhu skvělou práci

Šest studentských firem vám nabídne své výrobky. Firma HáTéčko představí své gastro výrobky s knížkou originálních receptů, Candle Life a Candle For You nabídnou různé druhy vonných svíček a vosků do aromalamp, firma Pet&Mlsk má pro pejsky a kočičky vyrobené pamlsky a pamlsovníky, firma 2Bags tašky s různými potisky a firma s názvem Yum Yum Catering připravuje na tento den něco malého na chuť a dobrou náladu.

Foto: Redukce programu Májovek se nekonala. Vlašim praskala ve švech

Přijďte podpořit jejich podnikání v rámci vzdělávání a zastavte se u jejich stánků v areálu školy.

Věra Jantošová