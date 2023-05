/FOTOGALERIE/ Zajímavý program aktivit pro návštěvníky Májových slavností připravili první květnový den v prostorách malého nádvoří zámku učitelé a žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi. Krásné počasí velmi přálo a účast byla vysoká.

Letos na návštěvníky čekalo prvomájové menu ve školní restauraci, ze kterého si mohli zájemci vybrat jak výborný hovězí guláš, tak i klasiku v podobě vepřového řízku. Jen málo návštěvníků odolalo sladké tečce, kterou upekly cukrářky. Jejich dortíky vypadaly a chutnaly famózně. Cukrářky si rovněž připravily pro malé návštěvníky zdobení perníčků. Velký zájem byl i o jejich cukrovinky, které prodávaly ve stánku plném sladkých dobrot.

Nechyběly ani prezentace a ukázka kovářských prací, prohlídka traktoru, motocyklu a nabídka autoškoly. Novinkou byl svařovací simulátor, který potěšil nejenom děti, ale i dospělé. Za velkého zájmu probíhaly každou hodinu organizované prohlídky školy.

Zajímavostí byla ukázka práce šesti studentských firem, které jsou ve škole založeny v rámci vzdělávacího programu JA Czech. HáTéčko představilo své gastro výrobky s knížkou originálních receptů, Candle Life a Candle For You nabídly různé druhy vonných svíček a vosků do aromalamp, firma Pet&Mlsk měla pro pejsky a kočičky vyrobené pamlsky a pamlskovníky, firma 2Bags tašky s různými potisky a firma s názvem Yum Yum Catering připravila výbornou ovocnou limonádu, grilované pochutiny a skvělé tartaletky. Tytto aktivity měly velký ohlas a hodně návštěvníků se zajímalo o podrobnosti vzdělávacího programu JA Studentská firma.

Ve spolupráci s městem a dalšími vybranými subjekty se škola zapojila do Malé hy jen tak pro radost, která byla určena pro nejmenší účastníky Májových slavností. Ti postupně navštívili všechna místa na mapě, získali na nich razítka do hrací karty a mohli si pak vyzvednout sladkou odměnu. Tato hra podpořila u dětí soutěživost a aktivně zapojila nejenom je, ale i jejich rodiče do pestrých aktivit, které se konaly v krásném prostředí zámeckého parku.

Děkujeme všech návštěvníkům Májových slavností, že v tento pěkný den nevynechali návštěvu prostor školy, a těšíme se na další akci, na které budeme moci představit výsledky vzdělávání našich žáků.

Věra Jantošová, kariérový poradce a pedagog školy SOŠ a SOU Vlašim