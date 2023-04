/FOTOGALERIE, VIDEO/ Studentská firma HáTéčko, která byla založena v rámci vzdělávacího projektu JA Czech na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vlašimi, se ve čtvrtek 30. března aktivně zúčastnila Veletrhu studentských firem JA Expo v Galerii Harfa v Praze.

Studentská firma HáTéčko z Vlašimi na veletrhu JA Expo v Galerii Harfa v Praze. Na snímku s mentorem Tomášem Hurychem z NN Group IT. | Foto: Zbyněk Vacek

Studenti odvedli na veletrhu skvělou práci. Nepodcenili přípravu, perfektně vyzdobili stánek, bravurně komunikovali s porotci a prezentací svých aktivit před publikem dokázali, jak skvělým kolektivem jsou. Týmový duch, síla lidské spolupráce, nadšení a spokojenost členů skupiny byla náležitě oceněna a v kategorii JA Alumni Team Spirit Award se HáTéčko umístilo mezi top5 nejlepších firem prezentovaných na této pompézní akci.

Skvělý výsledek. Super práce. Vždyť z celé České republiky bylo na veletrhu 48 studentských firem a celkově je do tohoto vzdělávacího programu zapojeno 288 studentských firem. Každý z firmy přispěl k tomuto krásnému výsledku, včetně Věry Jantošové, vyučující vzdělávacího programu JA Studentská firma.

A jak to všechno probíhalo? Ředitel firmy Radek Sedlmaier všechny oslnil dokonalou prezentací před publikem, po celou dobu firmu motivoval a povzbuzoval. Byl aktivní na sociálních sítích a v komunikaci s podnikatelem Karlem Divišem, mentorem a porotci. Má pěkně našlápnuto do budoucí profesní kariéry. Je skvělý Team Leader. Škoda, že letos tato kategorie na veletrhu nebyla, určitě by v ní zabodoval.

V sedmi se to lépe táhne. Studentská firma HáTéčko čelí různým výzvám

Designérka firmy a editorka konečné verze receptů Vanessa Chmelová zajišťovala tisk veškerých propagačních materiálů, receptů a podílela se na výzdobě stánku a komunikaci se zákazníky a porotci. Byla při práci velmi pečlivá a svědomitá a překvapovala svým klidem a pohodou po celou dobu akce. Lean Canvas je něco, čemu dala směr a myslím, že její provedení bylo nejoriginálnější z celého veletrhu.

Marketingový manažer Kryštof Jech tvořil všechny propagační materiály, dolaďoval výroční zprávu a prezentaci do jejich finální podoby. Skvělý byl přímo na Harfě, kde jeho maskot Kuchařík byl neodolatelný a všichni se s ním chtěli vyfotit. Jeho úsměv, pohoda a klid se přenášely i na všechny ostatní v týmu.

Zdroj: Youtube

Autorka batikovaných zástěr a utěrek Aneta Koniariková je doladila do posledního detailu a perfektně se podílela na výzdobě stánku. Rovněž skvěle reprezentovala firmu při komunikaci se zákazníky a porotci. Její rozvážnost a úsměv na tváři, která byla i barevně sladěna s výrobky, dodávala elán po celý den.

Zástupkyně ředitele Nela Králová odpovídala za sekci dřevěných výrobků a jejich balení a pohotově vždy řešila vše potřebné. Podílela se na balení všech výrobků na veletrh a jejich kontrole, než se dostanou k zákazníkovi. Během přípravy na akci i během akce samotné všechny povzbuzovala a vyzařovala z ní vždy pohoda a nadšení. Je skvělým parťákem a zástupcem ředitele. Její cit pro detail ostatní ocenili při výzdobě stánku.

Studentská firma HáTéčko pozvala do křesla pro hosta podnikatele Karla Diviše

Skvělá ekonomka Jana Pechová obsahově vytvořila výroční zprávu, která byla porotci chválena a oceňována. Krásně celý tým povzbuzovala a usmívala se. Po celou dobu veletrhu byla pohodová, pohotová a skvěle doplňovala ostatní. Fotila, natáčela a zdokumentovala důležité okamžiky, které se v tento den odehrávaly.

Prodejce Ladislav Jelínek oslnil krásnou angličtinou a projevem s porotci, byl trpělivý a klidný, pomáhal se vším, co bylo zapotřebí a bez jeho pomoci na stánku by tým nezvládl vše tak, jak si přál.

Všichni si ještě jednou zaslouží velké poděkování za skvělou reprezenraci vlašimské školy při tak náročné akci!

Věra Jantošová, vyučující vzdělávacího programu JA Studentská firma