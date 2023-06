/FOTO, VIDEO/ Třetí ročník soutěže studentských firem JA Media Cup, zaměřené na propagaci jejich podnikatelské činnosti, se uzavřel koncem dubna. Cílem bylo prezentovat podnikatelskou činnost, produkty a úspěchy studentských firem prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

Vlašimská studentská firma HáTéčko jako vítěz třetího ročníku soutěže JA Media Cup a jejich výhra v podobě Job Shadowingu v redakci deníku Echo 24 v Praze. | Foto: Věra Jantošová

Studenti využívali k propagaci zejména sociální sítě, regionální deníky a rozhlas. Vlašimská studentská firma HáTéčko se přihlásila s inovativním projektem a usilovně se snažila využít potenciál moderních sdělovacích prostředků při tvorbě obsahu a propagaci.

„Byli jsme nadšeni z rozmanitosti prací přihlášených do soutěže a viděli jsme, jak šikovní a kreativní jsou i ostatní studenti. Jsme nesmírně hrdí na to, že naše studentská firma HáTéčko vyhrála celou národní soutěž JA Media Cup," uvedl Radek Sedlmaier, ředitel studentské firmy HáTéčko ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi.

Tato výhra přináší nejen úspěch samotným studentům, ale také zvyšuje povědomí o podnikatelské činnosti mezi studenty a veřejností obecně. „Věříme, že jsme předvedli, že budoucnost podnikání leží v rukou mladé generace plné energie a nových nápadů. Chci také vyjádřit naši vděčnost partnerovi soutěže, internetovému deníku Echo 24, který věnoval třem nejlepším týmům studentských firem a jejich pedagogům hodnotné ceny v podobě Job Shadowingu," řekl Radek Sedlmaier.

Tato cenná příležitost umožnila zástupcům studentské firmy zažít pracovní den v redakci deníku Echo 24 a získat tak přímý pohled na to, jak funguje toto médium, které bylo jedním z prostředků propagace, podobně jako třeba Benešovský deník.

Slavnostní udílení cen a vyhlášení výsledků třetího ročníku JA Media Cupu se uskutečnilo ve středu 24. května v sídle deníku Echo 24 v Praze. Bylo to skvělé setkání s dalšími týmy a pedagogy, kteří se v soutěži prosadili a umístili se na dalších dvou příčkách.

„Společně jsme představovali špičku podnikatelského talentu a ukázali, jaký potenciál mladí lidé mají v oblasti propagace a podnikání. Bylo to povzbuzující a inspirativní setkání, které nám poskytlo další motivaci a sebedůvěru do budoucího rozvoje naší firmy. Vítězství v celostátní soutěži JA Media Cup bylo pro nás velkým úspěchem a odměnou za naši tvrdou práci," zdůraznil šéf HáTéčka.

Jak dále sdělil, bylo to potvrzení toho, že se správně rozhodli využít sdělovacích médií jako prostředku k propagaci podnikání. Podle něj tento úspěch dává větší sebevědomí a přesvědčení, že jsou na správné cestě k dosažení podnikatelských cílů.

„Chci také poděkovat všem členům našeho týmu HáTéčko za jejich tvrdou práci, nasazení a kreativitu, kterou vložili do soutěžní práce. Bez jejich úsilí bychom nedosáhli tohoto úžasného úspěchu. Jsme skvělý tým a společně jsme dokázali překonat všechny výzvy, které před námi soutěž postavila. Děkujeme také JA Czech za organizaci soutěže a partnerovi soutěže, internetovému deníku Echo 24, za jejich podporu a možnost účastnit se této fantastické akce. Jsme vděční za příležitost prezentovat naše podnikání a získat cenné zkušenosti v oblasti médií," pronesl Radek Sedlmaier.

„Na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že JA Media Cup byl nejen soutěží, ale také cennou příležitostí pro nás, studenty, abychom se učili, rostli a budovali si svou budoucnost v podnikání. Jsme nadšeni z toho, co jsme dosáhli, a plníme se očekáváním a nadějemi do dalších výzev a příležitostí, které nám budou předloženy. JA Media Cup byl skvělým zážitkem a pamětní událostí pro naši firmu HáTéčko. Jsme hrdí na to, že jsme vyhráli tuto soutěž a těšíme se na další příležitosti a úspěchy, které nám podnikání a média přinesou," zakončil Radek Sedlmaier.

Věra Jantošová, vyučující vzdělávacího programu JA Studentská firma