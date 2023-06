/FOTO/ Exkurze žáků oboru Opravář zemědělských strojů z vlašimského středního odborného učiliště se uskutečnila ve středu 7. června v Rakousku, konkrétně v Muzeu budoucnosti v Linci a ve výrobním závodě společnosti Steyr Traktoren v St. Valentin. Autobusem vyjeli již brzy ráno, aby všechny naplánované aktivity zvládli a užili si je.

Z exkurze žáků oboru Opravář zemědělských strojů z Vlašimi ve výrobním závodě společnosti Steyr Traktoren v rakouském St. Valentinu. | Foto: Věra Jantošová

Již první zastávka v Ars Electronica Center v Linci byla pro všechny velkým zážitkem, neboť mohli sledovat neobvyklé technologie a systémy 21. století. Viděli, jak umělá inteligence „myslí", programuje roboty, provádí 3D tisk a mnoho dalšího. Fascinující byl svět obrazů v rozlišení 8K na promítací ploše 16 x 9 metrů na stěně i na stejné promítací ploše na podlaze, kterým nahlédli do hlubokého vesmíru a lidského těla. Pomocí 3D brýlí se stali součástí této jedinečné projekce. Po zhlédnutí digitální budoucnosti se vrátili do reality a zašli se podívat do historického centra města.

Poslední zastávkou cesty byl výrobní závod firmy Steyr v St. Valentinu. Ve městě je globální centrála společnosti Steyr a je místem, kde se vyrábí traktory nejenom značky Steyr, ale i Case a New Holland. Prohlídka podniku byla pro všechny úchvatná. Začala v Zážitkovém centru, ve kterém průvodkyně seznámila návštěvníky s historií firmy až po současnost. Poté se rozdělili do dvou skupin, dostali sluchátka a bezpečnostní vesty a vyrazili na prohlídku celým výrobním areálem.

Závěr exkurze ve zručském výrobním podniku zpestřil manuální test zručnosti

Díky českému výkladu si vlašimská výprava mohla dokonale vychutnat celou exkurzi a získat cenné informace o provozu firmy. Zajímavostí například bylo, že výroba každého traktoru trvá přibližně 40 hodin, přičemž traktor opouští linku každých 10 minut. V minulém roce bylo ve firmě vyrobeno 10 tisíc traktorů a letos se počítá již s číslem 12 tisíc.

Areálem se žáci pohybovali za plného provozu, vždy ve vytyčeném prostoru a za dodržení nutných bezpečnostních předpisů. Viděli celý proces výroby traktoru, až k jeho vyjetí z haly a následné jízdné zkoušce, která trvala 10 minut. Každý sledoval jednotlivé úkony prováděné zaměstnanci na výrobních linkách a oceňoval preciznost a dynamiku jejich práce. Dále pozorovali malou svatbu, při které došlo ke spojení převodovky s motorem, obdivovali sehranost zaměstnanců při sestavování kabiny traktoru a všechny další související činnosti. Vše do finálního výsledku krásně zapadalo.

Vítězné HáTéčko: budoucnost podnikání leží v rukou mladé generace plné energie

Žáci a učitelé se navzájem utvrdili, že tato skvělá prohlídka jimi bude dlouho rezonovat a budou se k ní v mysli vracet. Zpáteční cesta do vlasti jim rychle uběhla, neboť ještě rozebírali a vstřebávali své dojmy a postřehy z celého dne. Shodli se, že celá exkurze byla velkým přínosem a zpestřením výuky a že se do Rakouska musí brzy podívat i nově příchozí žáci daného oboru.

Věra Jantošová, kariérový poradce a pedagog SOŠ a SOU Vlašim