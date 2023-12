/FOTO/ Na odbornou exkurzi do Prahy zamířila ve středu 22. listopadu třída 3. KA tříletého oboru Kuchař – číšník ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi. Cílem byla návštěva České národní banky a následně i věhlasného hotelu The Grand Mark Prague.

Z odborné exkurze žáků oboru Kuchař - číšník ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vlašimi v České národní bance v Praze. | Foto: Věra Jantošová

V bance se učni podrobně seznámili s příběhem peněz a centrálního bankovnictví v České republice. Expozice Lidé a peníze začala v historickém trezoru, který vznikl ve 30. letech minulého století v době První republiky.

Žáci tam viděli unikátní vysokohmotnostní zlatou minci o nominální hodnotě 100 milionů korun, která je největší zlatou mincí v Evropě a druhá největší na světě. Česká národní banka ji vydala v roce 2019 k příležitosti 100. výročí vzniku československé měny. Zážitkem bylo pro všechny potěžkání zlaté cihly s váhou 12,6 kilogramu a kontrola pravosti bankovek.

Česká národní banka je svojí podstatou jedinečná a nenahraditelná. Expozice Za měnou dětem poodhalila, co se skrývá za českou měnou a seznámila je s pojmy, které jsou s ní spojeny. Školáci si mohli vyzkoušet zasedání bankovní rady a zjistili, co všechno Česká národní banka dělá, aby v zemi dosáhla cenové a finanční stability a zajistila plynulost peněžního oběhu.

Expozice Za měnou také velmi zábavnou a pochopitelnou formou představila fungování finančního trhu, a jak se krotí inflace. Že to není jednoduché, si mohli učni vyzkoušet pomocí různých interaktivních nástrojů.

Po skončení inspirativní lekce do světa peněz se žáci přesunuli do hotelu světových kvalit, kde měli možnost nahlédnout do různých typů pokojů a dalších prostor. Asi největší dojem v nich zanechalo prezidentské apartmá, z něhož byl krásný výhled na historické jádro Prahy a které obývali nejenom důležití státníci, ale i známé světové celebrity.

Exkurze rozšířila žákům obzory a obohatila je o nové zážitky a zkušenosti.