Víte, co je to upcyklace? Žáci tvořili z odpadu krásné výrobky

Víte, co jsou to obnovitelné zdroje energie? Co je to upcyklace? Jak se snižují emise? Otázky, které ani žáci Středního odborního učiliště stavebního Benešov neuměli všechny zodpovědět. Po zapojení do mezinárodního projektu Enersol 2023, který má už dvacetiletou tradici, byla tato problematika některým žákům jasnější. Projekt Enersol 2023 zahrnuje tři kategorie od využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) v praxi až po praktické ukázky a modely, které slouží k propagaci a popularizaci této problematiky.

Upcyklované výrobky | Foto: Petr Sysel

Naši žáci se zapojili do všech tří kategorií. Vytvořili modely, napsali projekty, které se týkaly využití OZE. Zajímavou kategorií byla kategorie zabývající se inovacemi v oblasti OZE. Tato problematika byla řešena např. v práci o fúzní energii. Výrobky, které žáci navrhli a vyrobili byly z odpadního materiálu. Každá aktivita je ceněná, žáci se zapojili do projektu, získali informace a tyto mohou uplatnit ve výuce anebo lépe v životě. Jana Křížová