Ve Voticích vyrostla nová Knihobudka. Původně se měla jmenovat Márnice pro knihy

Čtenář reportér Čtenář





Přichází pomalu zimní čas, příroda se ukládá ke spánku a pro nás je toto období ideální příležitostí dohonit to, na co v létě nezbyl prostor. Brzy se stmívá a to přímo navádí k tomu, vzít si oblíbenou knížku a zpříjemnit dlouhé zimní večery ponořením se do příběhu. K nalezení zajímavé knihy může posloužit i nová Knihobudka ve Voticích u autobusového nádraží, které realizátorem a provozovatelem je Jan Mička. A proč se upsal tomuto projektu?

Nová Knihobudka ve Voticích. | Foto: Miroslava Konvičná