Ve špýcharu vystavují dobové pohlednice a artefakty z votické části Podblanicka

Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Státní okresní archiv Benešov a obec Olbramovice pořádají od 6. srpna do 16. října ve Spolkovém domě Karla Pollaka v Olbramovicích výstavu dobových pohlednic a artefaktů z obcí převážně votické části Podblanicka. Otevřeno je ve středu od 15 do 18 hodin, v sobotu od 13 do 16 hodin, ostatní dny po domluvě na telefonním čísle 733324811.

Výstava Podblanicko v proměnách času v olbramovickém špýcharu. | Foto: Josef Kapek