Ba naopak, jejich výrobky jsou jak od profesionálů. Vyrábějí různé věci, od jmenovek na dveře, značeních pro bylinky, hrnečků, květináčů, mističek, nesčetně postav a panenek, různých zvířátek, betlémů, svícnů… Je toho mnoho a je radost si vždy hotové výrobky prohlédnout. Nestačíte se divit, jak jsou nápadité a pěkné.

Vedle keramiky pro dospěláky probíhají jednou týdně v herně i kurzy keramiky pro děti, a to ve věku od 3 do 8 let. Tvoří se i v mateřské školce Na Karlově, kam lektorka jednou týdně dochází.

Těžko říci, koho baví keramika více, jestli dospěláky nebo děti? Do tvoření výrobků jsou správně zapálení malí i velcí a lektorka se jim všem s trpělivostí věnuje a vždy přispěchá na pomoc s cennou radou nebo pomocí, když se někdo dostane do úzkých.

Blanka Škorpová