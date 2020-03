Krátké ukázky z děl významných českých i zahraničních autorů vyjadřovaly pocity, nálady, vnitřní rozpoložení člověka tak, jak to dokáže právě hudba. Jak už zde bývá zvykem, do dění byli vtaženi i žáci se svými učiteli.

Pochopit, co se to vlastně odehrává ve skladbách napsaných v dávných časech, není vždy jednoduché. Tyto programy velmi hezky přibližují, na co se při poslechu zaměřit, jak vnímat krásu daného díla.

Klasická hudba, která se často označuje jako vážná, skutečně není jen pro vážné lidi. Mnohá hudebně zpracovaná témata jsou veselá, navíc moderátorka byla vtipná i zábavná.

Ukazovat dětem mnohé z učebních plánů mimo školu je nyní poměrně dostupné. V případě koncertů v Rudolfinu k tomu přistupuje i možnost navštívit nádherné prostředí ve společenském oblečení. Přínosem je i to, že dětem o daném tématu nepřednášejí učitelé u tabule, jsou to lidé, kteří se danému oboru věnují. Výuku to nesmírně obohatí.

Zkušenosti z mnohých exkurzí (automobilka Toyota, Česká televize, Temelín, Letiště Václava Havla), praktických cvičení na Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (geografie, biologie, chemie), sportovních akcí (Pražský mezinárodní maraton, Benešovský běžecký festival, bruslení, Bystřická laťka, Pohár rozhlau) a v neposlední řadě návštěv koncertů v Rudolfinu potvrzuje, že to dětem rozšiřuje všeobecný rozhled a umožňuje jim to i lepší orientaci při výběru dalšího vzdělávání.

Zuzana Červová