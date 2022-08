Vanda a její banda zakončily letošní koncertní sérii setkání u kašny

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sérii letních koncertních setkání u kašny v Bystřici zakončila ve středu 17. srpna skupina Vanda a její Banda. Představila publiku nejen folkové, ale i popové oblíbené hity z let minulých i ze současnosti. Skupina měla ohlas. To se potvrdilo tím, že lidé na konci vystoupení pokřikovali: „Chceme přidat ještě jednu!“ Byl to jistě příjemně strávený letní podvečer, který si všichni užili.

Vanda a její banda vystoupily u kašny v Bystřici. | Foto: Václav Peterka