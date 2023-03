Velkou radost mají z Receptů pro každého, což je jedinečná sbírka originálních receptů, které jsou vytvořeny jejich týmem i podporovateli z řad kamarádů, učitelů a spolužáků. Všechny pokrmy také odzkoušeli, nafotili a nyní se o ně dělí s veřejností.

Ve vytvořené firmě prakticky řeší všechny firemní situace a snaží se o to, aby všechny jejich kroky byly jasné, srozumitelné a transparentní. A proč právě slogan V sedmi se to lépe táhne? Je to prosté - tým tvoří sedm perfektně sehraných lidiček.

Nejlepší krajské logo. Studenti z Vlašimi okouzlili packou se čtyřlístkem

Během prvního půlroku existence studentská firma pracovala na mnoha úkolech a snažila se posouvat stále dopředu. Zástupci HáTéčka si dávali různé mety, které postupně zdolávali a vytvářeli si stále nové. Moc si užívali přípravy na soutěže, které pořádala organizace JA Czech, a toto bylo příjemným zpestřením jejich aktivit.

Nyní čelí výzvě nejvyšší, a to účasti na Veletrhu JA Expo v Praze, a právě tomu věnují hodně času. Samozřejmě si uvědomují, že hlavní náplní je výroba a prodej gastro výrobků a receptů, ale chtějí být především vidět a slyšet. „Chceme si to hlavně užívat a získat mnoho zkušeností. Toto je asi největší důvod, proč to děláme, a proto nám držte palce," shodla se sedmička studentů.

Křeslo pro hosta s podnikatelem Karlem Divišem



Křeslo pro hosta v režii studentské firmy HáTéčko: pozvánka na besedu s podnikatelem Karlem Divišem.Zdroj: Radek SedlmaierNejbližší výzvou studentské firmy HáTéčko bude pořádání setkání s podnikatelem Karlem Divišem v rámci cyklu Křeslo pro hosta v pátek 3. března od 18 hodin ve velkém sále Muzea Podblanicka ve Vlašimi.



V historicky autentických prostorách na zámku bude zajištěno profesionální ozvučení, beseda se bude natáčet a její záznam se objeví na internetových stránkách studentské firmy.



Na programu budou i tato témata: Podnikání v Česku. Přístup mladých lidí k financím. Životní příběh Karla Diviše. Vliv médií v dnešní době. Nahradí umělá inteligence lidskou práci?

Radek Sedlmaier, ředitel HáTéčka