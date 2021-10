Slavnostní otevření prostor proběhlo ve středu 6. října odpoledne a zúčastnili se partneři a příznivci organizace. „Tak ať se Vám v nové kuchyni dobře daří i vaří“, loučili se hosté slavnostního otevření. „Z rekonstrukce máme velkou radost. Děkujeme všem, kteří se podíleli na rekonstrukci! Bez darů a podpory lidí, kteří nám věří a vidí v naší práci smysl, by to něšlo,“ uzavírá ředitelka Rytmusu Střední Čechy, Pavla Fleischhansová.

Lidé s mentálním postižením jsou ve svém životě často v pasivní roli opečovávaných. Mít mentální postižení však apriori neznamená, že by si člověk nebyl schopen nebo nechtěl sám uvařit. Jen k tomu potřebuje tu správnou podporu. A jednou z forem podpory jsou kurzy vaření, které Rytmus Střední Čechy organizuje pro klienty. Kurzy absolvovalo již 32 lidí, ale tréninková kuchyně i její vybavení byly zastaralé a nevyhovující.

Rytmus je organizace, které velmi záleží na tom, aby měli lidé se zdravotním postižením možnost žít tak, jak je pro většinu společnosti běžné. To znamená pracovat a s podporou zvládat bydlení ve vlastních domácnostech – nakoupit si, uvařit, uklidit.

/FOTOGALERIE/ „Na začátku to vypadalo na velmi odvážný a ambiciózní plán - sehnat finanční prostředky na prostor, který využíváme s klienty k trénování dovedností spojených s vařením, zrekonstruovat a dovybavit,“ připouští ředitelka Rytmusu Střední Čechy, Pavla Fleischhansová.

