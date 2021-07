Výstava je otevřena od 3. července do 26. září, a to ve středu od 15 do 18 hodin, v sobotu od třinácté do šestnácté hodiny, ostatní dny po domluvě na telef.č. 733324811. Vernisáž zahájili Ivan Novák, starosta Obce Olbramovice, Michal Sejk, ředitel Státního okresního archivu Benešov a František Kavka za klub železniční a autor výstavy. Přítomné právě on provedl výstavou a pak odpovídal na dotazy.

Historická dokumentace je výstižná se zaměřením na oblast Benešov - Táborsko, a to v detailech jednotlivých stanic. První parostrojní železnicí jihočeské oblasti se stala Dráha císaře Františka Josefa I. se svojí kmenovou tratí vedoucí z Vídně přes Velenice a Plzeň do Chebu. Cílem však bylo spojit Vídeň s Prahou. Provoz na této trati začal 3.9.1871 z Českých Velenic do Čerčan, z důvodu budování dřevěného mostu přes Sázavu.

V polovině prosince téhož roku trať byla prodloužena až do Prahy, v roce 1882 tento původní most byl nahrazen železnou konstrukcí. V roce 1884 tato železnice přešla z rukou soukromé akciové společnosti Dráha císaře Františka Josefa do vlastnictví rakouského státu, a to až do roku 1918. Budovaly se zastávky, přišly kvalitní lokomotivy, v úseku Benešov-Praha se udělaly v letech 1903-1905 druhé koleje, postupně však chyběly peníze a začaly se dělat úpravy zejména na Slovensku, takže záměry v Čechách se snížily.

V sedmdesátých letech 20. století přišla elektrizace železnice mezi Benešovem a Prahou stejnosměrnou proudovou soustavou tři kiloVolty. Další elektrizace trati od Českých Budějovic do Benešova byla tentokrát střídavou proudovou soustavou 25 kV/50Hz. Provoz byl v roce 1981, prodloužen až do Soběslavi. Zbylý úsek do Českých Velenic byl elektrizován po roce 2000. V současné době se staví druhá trať směrem na jih, s tunely na IV. koridoru.

Autor: Josef Kapek