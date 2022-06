"Pomyslnou třešničkou na dortu za školní rok 2021/2022 bylo Mistrovství České republiky v karate, na které jsme vyrazili v pěti lidech (Kristýna Šahinová, Vendula Koštová, Martin Kodet, Emil Bily a Jindřich Bulan). V České Lípě se podařilo vybojovat 2 x stříbrnou medaili (kata – muži 14-17 let, kata team open - muži) a 1x bronzovou medaili (modelové situace - ženy). Pro nás to byl po několikaletém soutěžním půstu neskutečný zážitek a obrovská motivace do další práce. Celou euforii umocnila následně nabídka účasti na podzimním Mistrovství Evropy v Itálii, Tuto možnost jsme s pokorou přijali a zavázali se, že letní prázdniny pro nás žádnými prázdninami nebudou, naopak čeká nás pořádná dřina a mnoho propocených kimon."