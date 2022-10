Třešňový sad na Benešovsku byl v zaostalém stavu, a tak se uspořádalo hned několik brigád, během kterých místní uklidili společné prostory, vystavěli plot, dřevník a posekali trávu. Proběhla také výsadba nových ovocných stromů a keřů. Projekt se úspěšně dokončil a každý, kdo v loňském roce přiložil ruku k dílu, se do sadu pravidelně a rád vrací. Spolek Lesní školka Ubuntu však vidí největší přínos v tom, že skrze přípravu jedlé zahrady se lidé mohli seznámit a současně nalézt společný prostor, který i nadále aktivně zvelebují.

Na výstavě ovoce, zeleniny a květin ochutnávali návštěvníci domácí likéry i medy

„Projekt komunitní jedlé zahrady v Kozmicích u Benešova byl bezpochyby úspěšný, duchaplný a komunitní. Během krátkého časového úseku se podařilo vytvořit zajímavou skupinu lidí, která se pravidelně stýká a stará se o vznikající jedlou zahradu při lesní mateřské školce. Získané finance jedlé zahradě pomohou s rychlejší revitalizací a obnovou,“ říká Kateřina Pokorná ze spolku Lesní školka Ubuntu.

Autor: Anežka Kharrat



O Nadaci Via

Nadace Via pomáhá rozvíjet komunitní život v ČR již 25 let. Jako nezávislá nadace nabízí programy pro aktivní děti i dospělé a provozují platformu pro online dárcovství Darujme.cz. Prostředky na svoji činnost čerpají výhradně od soukromých dárců. Od roku 1997 již podpořili na 8 000 projektů po celé České republice. Více informací naleznete ZDE.