V kategorii A (3.–5. třída) zvítězil Martin Dušek z kroužku Mladí markazíni při DDM Benešov před Adamem Kubíkem z MK DDM ve Vlašimi a Jasmínou Cíchovou z Puštíků z Netluk. V kategorii B (6.–9. třída) vyhrál Matouš Charvát z kroužku při DDM Vlašim před Janem Meckou z téhož kroužku a Václavem Kurešem z Mladých markazínů z Benešova. V nejmladší kategorii zvítězila Tereza Švejdová z MŠ z Benešova. Vítězové postupují do národního kola, které se uskuteční v červenci v Lopeníku na Uherskohradišťsku.



„Soutěž je vyvrcholením celoroční činnosti členů mysliveckých, přírodovědných kroužků a jednotlivců se zájmem o přírodu. Děti se učí mysliveckým předmětům (myslivecké zvyky a tradice, zoologie, kynologie, péče o zvěř, lovectví, střelectví a ochrana přírody) a v přírodě poznávají rostliny, pobytové stopy zvěře (místa, kde se zdržovala a jak se tam chovala),“ uvedl lesní správce firmy Sellier & Bellot Vlašim Jaroslav Vaníček, který s manželkou Jarmilou pracuje při vzdělávání myslivecké mládeže v rámci ČR už 40 let. Za tu dobu nepamatuje, že by děti měly tak zhoršené podmínky na přípravu, jak tomu bylo letos, kdy se kvůli koronavirové pandemii nemohly scházet. Na rozdíl od předchozích ročníků proto soutěžícím odpustili písemný vědomostní test (100 otázek) a jejich znalosti prověřili pomocí dvou praktických poznávacích stezek.

Děti musely poznat, co bylo dílem divočáků a co udělal jelen



Na 110 stanovištích soutěžící určovali myslivecké a botanické exponáty (předměty praktické myslivosti, pobytové stopy zvěře, stromy, keře a byliny). „Museli se pozorně dívat kolem sebe a hledat pobytové stopy, kde se zvěř zdržovala. Na každém stanovišti měli krátké upřesňující návody. Hledali třeba paroží v místě, kde ho zvěř shodila. Nechyběly ani otázky na kůrovce, který je v současnosti aktuální, nebo na požerky mravenců. Jinde byly kousky srsti, peří – snažili jsme se třeba napodobit trhaniště, kde dravci zpracovávali svou kořist. Nechybělo ani určování zvěře podle stop – hodně jich v lese zanechali divočáci –, třeba podle výšky otěru stromů musely děti poznat, co bylo dílem divočáků a co udělal jelen,“ popsal Jaroslav Vaníček myslivecké „fígle“, které se i tímto způsobem dětem snaží vštěpovat.



Se skupinou dětí se soutěže zúčastnila i Jindřiška Rosolová z Votic, která při tamní základní škole už 40 let vede kroužek mladých ochránců přírody a myslivosti. Za tu dobu předala zkušenosti z oboru, který je jejím celoživotním koníčkem, stovkám dětí. Nakolik si je vzali k srdci, pak s nimi každoročně ověřuje na Zlaté srnčí trofeji. Velkým úspěchem pro ni bylo před lety vítězství její svěřenkyně Elišky Štikové v národním kole. Ale jak sama říká, kvůli „vavřínům“ s dětmi nepracuje. „Já si nevybírám, kdo bude kroužek navštěvovat, nemám to ve zvyku. Ať je dítě slabší nebo živější, všechny beru stejně,“ popsala. I proto si na nezájem ze strany dětí nestěžuje – vždyť její kroužek má 40 členů od 1. do 9. třídy! A hlásí se jich prý čím dál víc.

Pomyslný slalom mezi soutěžními exponáty absolvoval i osmák Ondřej Holek ze Základní školy Votice. „Soutěže se účastním už potřetí. Bylo to lehké, ale nevím, jak to dopadne,“ zhodnotil svůj výkon. Největší problém mu prý dělaly otázky z botaniky. Ondřej se hrdě hlásí k tomu, že je myslivec – rád chodí do přírody, zajímá se o zvěř a tomuto oboru by se chtěl věnovat i v budoucnosti – po základní škole by se rád přihlásil na zemědělskou školu.

Soutěž některé účastníky ovlivnila při výběru povolání



Zlatou srnčí trofej pořádá Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s okresními mysliveckými spolky. Její organizace, tak jako v případě Benešovska, většinou leží na bedrech skalních příznivců. Jaroslav Vaníček by proto uvítal pomoc mladších kolegů. Několik z nich mu už v Jizbici pomáhalo, většina z nich si v minulosti ZST i sama prošla. Mnozí absolventi kroužků provozují výkon práva myslivosti nebo vedou mladší děti a pokračují v tom, co jim starší kolegové léta předávali. ZST také některé ovlivnila při výběru budoucího povolání.



Na Benešovsku v současnosti působí sedm přírodovědných a mysliveckých kroužků, které navštěvuje kolem 130 dětí. V Jizbici soutěžila zhruba polovina z nich. Potěšitelné je, že mezi nimi byla i asi dvacítka předškoláků a dětí z 1.–2. třídy, pro něž organizátoři připravili kategorii 0 (C) – trasu prošli v doprovodu dospělých. Podle Jaroslava Vaníčka by byla škoda zájem malých dětí nepodchytit, protože tím získají nejen nové členy kroužků, ale vychovají i své nástupce.



Autor: Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s.