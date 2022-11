Návštěvníci si v průběhu programu vyslechli přednes fiktivního rozhovoru spisovatelky s císařem, který paní Vaňková sepsala v roce 2015. „Jsem Čech i rodem. Ale co víc, jsem Čech i vlastní volbou. Po svých předcích jsem mohl být cokoliv, přijali by mě i jako Francouze, ale svobodně jsem zvolil, že chci být Čech…. Být Čech, to kdysi byla výzva, privilegium, nejvyšší čest v zaalpské římské říši. A hrdost na to, kdo byli mí předci a kdo jsem já…“

Během večera zazněly i dvě ukázky z audioknih o Karlu IV. ve strhujícím podání herce Pavla Soukupa, Cval rytířských koní – Otec a synové a Orel a Had – Od moře k moři. „Dnes by ho Evropa potřebovala. Tak velice, až je mi smutno z toho, že od jeho narození už uplynulo sedm století. Je to slovo ve pro spěch monarchie, která nepatří ani tak do dávné historie jako do říše snů. Jediný člo věk, který drží v ruce všechny nitky a vahou své osobnosti může zabránit nejhoršímu a prosadit nejlepší.“ Ludmila Vaňková v proslovu knihy Karel IV. Otec vlasti (2016).

Své oblíbené písničky představila U Jelena Kateřina Ševidová

O přestávce si mnozí návštěvníci udělali radost zakoupením této publikace. K radosti mnohým přispěl i dárek v podobě půvabné záložky do knih, který obdržel každý v upomínku na příjemné setkání. Večer hudebně provázel virtuosní loutnista Jindřich Macek, který sklidil zasloužený potlesk.

Hosty večera byla ředitelka rodinného nakladatelství Šulc a Švarc Veronika Baštová a redaktor Jiří Korejčík. Ten návštěvníkům představil další knihu Ludmily Vaňkové Vězení pro krále, kterou nyní nakladatelství uvádí na předvánoční trh. Tímto jednadvacátým románem autorka dovedla své kronikářské románové dílo o českých panovnících až do roku 1403, kdy synové Karla IV. Václav a Zikmund bojují v obtížných podmínkách o římský trůn a snaží se udržet vládu nad světem, kterou zdědili po svém otci. Je to však svět velmi změněný, ve kterém se může dokonce stát, že vězení pro krále je jeho trůn. Podle slov jedné z návštěvnic „.., bylo to zajímavé, příjemné, až osobní setkání s Karlem IV., děkujeme…“

V listopadu se mohou čtenáři těšit i na předvánoční besedu spojenou s prodejní autogramiádou autorů rodinného nakladatelství Šulc a Švarc, kterou Městská knihovna pořádá pro zájemce 24. listopadu od 18 hodin.

Autor: Martina Faturová