I přes horké dopoledne se turnaje zúčastnilo celkem 5 týmů, které byly sestaveny nejen z fotbalových nadšenců napříč věkovými kategoriemi, ale také fotbalovými trenéry nebo členy místní ODS. Na hřišti se tak stejně jako i na minulých dvou středočeských turnajích sešla pestrá sestava a podány byly skvělé výkony. Na turnaji hrál každý tým s každým a vítězem se stal nakonec tým složený z mladých fotbalistů ze středočeských fotbalových klubů, který získal tabulkově nejvíce bodů. Na druhém místě se umístil tým Reprezentace starostů a na třetím místě skončil tým složený z fotbalových trenérů Marná snaha.

Vítězné týmy získaly vedle pohárů také poukazy do benešovské restaurace U Kovářů nebo vína z moravského vinařství. Lístky na extraligový volejbal v Příbrami si odnesl nejlepší hráč turnaje a slevu v Hervis Sports si odnesl druhý nejlepší hráč, za kterého byl označen svým týmem, který skončil na druhém místě, brankář. Každý účastník pak získal pamětní list.



“Myslím, že patří k práci a úkolům poslance i to, aby pomáhal rozvíjet sportovní či kulturní život v regionu, za který je zvolen. Po koronavirové karanténě jsem uvažoval, jakou sportovní akci letos vymyslím. V minulých letech jsem uspořádal například cyklo výlety do Brd, ale letos jsem si říkal, že by bylo fajn zorganizovat něco, u čeho si všichni dáme více do těla. A jako velký fanoušek fotbalu jsem se rozhodl právě pro něj. Benešovský turnaj byl ve Středočeském kraji už třetí v pořadí a jsem rád, že byl o něj zájem” říká o uspořádání turnaje poslanec Jan Skopeček.

Výtěžek pomůže dětem se sociálně slabších rodin

“Díky přihlášeným týmům se i v Benešově podařilo vybrat hned několik tisíc korun na školní pomůcky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Protože i na minulých turnajích jsme startovné věnovali dětem, nemohl být Benešov výjimkou. V Hořovicích jsme vybírali na dětský tábor, v Příbrami zase na dětský domov Pepa a v Benešově tak pomůžeme se školními pomůckami. Doufám, že tím dětem a jejich rodinám trošku usnadníme start nového školního roku,” dodává poslanec Skopeček.



„Jsem rád, že jsem mohl pomoci při organizování tohoto turnaje v Benešově. Chtěl bych poděkovat panu poslanci za skvělý nápad a všem zúčastněným za fair hru a za jejich příspěvek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin,“ říká o turnaji Pavel Pavlík, kandidát ODS do krajského zastupitelstva.

Jan Skopeček