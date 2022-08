V Benešově přibydou nové lavičky. Pro místní příjemná zpráva

Nové lavičky aktuálně instalují v Benešově v ulici J. Horáka. Jsou umístěny na velice vhodném místě, kde je téměř celý den chládek a zároveň závětří. To jistě ocení všichni ti, co ulicí prochází, ale i ti, co zde žijí.

Instalace nových laviček v ulici J. Horáka v Benešově. | Foto: Hanka Slámová