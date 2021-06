"Výherce se může těšit na luxusní wellness pobyt ve dvoulůžkovém pokoji Superior ve čtyřhvězdičkovém hotelu Zámek Ratměřice. Druhou cenou je celodenní vodácký výlet pro čtyři osoby na řece Sázavě. Výhra zahrnuje zapůjčení kompletního vodáckého vybavení v kombinaci se zapůjčením koloběžek. Užijte si aktivní den na řece Sázavě s rodinou nebo přáteli a Půjčovnou lodí Samba, která poskytla tuto cenu.

Autora třetí oceněné fotografie potěší poukaz do Rodinného pivovaru Švihov spojený s prohlídkou tohoto nového pivovaru na břehu vodní nádrže Švihov (Želivka). Pro další čtyři výherce jsou připravené rodinné vstupenky, díky kterým si vždy dva dospělí a až tři děti užijí perfektní celodenní výlety do nejoblíbenějších turistických cílů v Kraji blanických rytířů: do Zruče nad Sázavou, do Vlašimi, pod horu Velký Blaník nebo ke švihovské vodní nádrži.

Soutěžit mohou autoři fotografií starší patnácti let. Každý účastník soutěže může v termínu od 1. června do 31. července nahrát na stránku fotosoutěže maximálně 5 soutěžních fotografií, pořízených v Kraji blanických rytířů – na Vlašimsku, Voticku, Dolnokralovicku nebo ve Zruči nad Sázavou a v jejím okolí.

O výhercích fotosoutěže rozhodne v termínu od 1. do 7. srpna odborná porota složená ze tří profesionálních fotografů. Vyhlášení výherců se uskuteční 8. srpna prostřednictvím webu a sociálních sítí Kraje blanických rytířů, předání výher bezprostředně poté, aby si je výherci stihli „užít“ ještě během letošního léta (platnost výher je 1 rok).

Součástí fotosoutěže je také soutěž hlasující veřejnosti. Sledujte stránku Kraje blanických rytířů a hlasujte pro fotografie, které se vám líbí. Každý hlasující může pro každou fotografii po dobu trvání soutěže hlasovat pouze jednou. Hlasování probíhá, stejně jako soutěž, od 1. června do 31. července na webové stránce ZDE. Autoři tří fotografií, které od veřejnosti získají nejvíce hlasů, se mohou těšit na dobroty z Kraje blanických rytířů – produkty od držitelů značky Kraj blanických rytířů regionální produkt.

Soutěžní fotografie můžete od 1. června nahrávat do formuláře na webové stránce ZDE, kde najdete také podrobná pravidla soutěže a informaci o soutěžních cenách. Sledujte také instagramový profil kraj_blanickych_rytiru, kde vám budeme představovat jednotlivé soutěžní fotografie pod #letovkrajiblanickychrytiru."

Autor: Jana Špačková