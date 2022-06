Setkání byla výjimečná nejenom tím, co účastníci slyšeli, ale i tím co viděli, že je možné téměř ve sta letech. Doktor Scharffenberg působí na lékařské univerzitě Loma Linda v Kalifornii a jak sám řekl, do důchodu se chystá až příští rok. V letošním roce oslaví 99 let a stále je plný vitality a jezdí po celém světě přednášet o zdravém životním stylu. Je živoucím důkazem toho, že to zřejmě funguje…