Festival má několik částí. Od 8,30 hodin startuje Benešovská juniorka – závody pro děti a mládež do 18 let. Pro ně je připraveno sedm kategorií a tratě v rozmezí 60 až 1500 metrů. V 10,45 hodin startují rodinné štafety na 3x400 metrů. Ve 13 hodin odstartuje Benešovská trojka a program zakončí hlavní závod – Benešovská desítka od 13,45 hodin. V rámci hlavního závodu, který měří 10 km, mohou zájemci absolvovat štafetový závod 4 x 2,5 km a také je vyhlášena soutěž desetičlenných týmů měst (Benešov, Vlašim, Senohraby, Zruč nad Sázavou a další).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.