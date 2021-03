/FOTOGALERIE/ Trendu otužování letos podlehla i rodina Chmelových z Lísku u Postupic. Skvěle si to užili a rodiče jsou na své ratolesti skutečně hrdí. Zvládli to na jedničku a už teď všichni vědí, že u nich doma vzniká nová tradice.

Ledové vody se nebála ani rodina Chmelových včetně ratolestí. | Foto: archiv rodiny

Vzhledem k situaci, kdy děti nemají možnost navštěvovat běžné sportovní kroužky, tak jsme jako rodiče vzali náplň volného času dětí do svých rukou. S dětmi pravidelně sportujeme, běháme a dali jsme se i na otužování. Inspirací nám byla nejen poslední módní vlna, ale i děda, který se otužuje snad celý život. O prospěšnosti na lidské zdraví není určitě pochyb, ale pro nás je to spíše výzva – výzva jít dál a překonávat své dosavadní hranice. Motivujeme se navzájem. Nejmladšímu „otužilci“ Ondráškovi je 5 let, Martinovi 7 a Honzíkovi 11 let. Začali jsme postupně – nejdříve ledová sprcha, poté kluci statečně skákali večer před sprchováním do čerstvě napadaného sněhu. Pak jsme si troufli i na zamrzlý rybník. Uvidíme, kam nás naše snažení posune příště.