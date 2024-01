Ples ve stylu první republiky a třicátých let oživil historii v hotelu Týnec

/FOTO, VIDEO/ Hotel Týnec, elegantní a historický klenot, se v sobotu 13. ledna ponořil do doby 30. let při svém prvním plese. Hosté byli přivítáni do atmosféry starého šarmu a elegance, kterou připravil tým kulturního centra. Večer zahájili ředitel Václav Pošmurný a moderátor tohoto plesu Alexander Hemala. který představil historii hotelu.

Z historicky prvního plesu hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou ve stylu první republiky a třicátých let: fotokoutek. | Foto: Dagmar Felcmanová

Orchestr Josefa Hlavsy se postaral o autentický hudební zážitek. Taneční skupina Siderea přinesla do sálu kouzlo a lehkost tance charleston s výukou. Půlroční překvapení bylo inspirováno tancem plným lásky a vášně. Kankán poprvé zazněl v operetě Orfeus v podsvětí. Zdroj: Youtube Večer nebyl jen o tanci a hudbě. K dispozici byl i fotokoutek, kde si hosté mohli zachytit vzpomínky v dobových kostýmech, a speciální bar s koktejly jako například Eva tropí hlouposti, Kristián nebo nealko Mravnost nade vše. Zdroj: Youtube Tento večer ve stylu 30. let v hotelu Týnec nejen obnovil staré časy, ale také vytvořil nové vzpomínky pro ty, kteří se zúčastnili. Historie a eleganci spojil do jedinečného zážitku, který bude dlouho vzpomínán. Počasí plesu vůbec nepřálo. Přesto nabídl všechno, na co se návštěvníci těšili