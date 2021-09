Nicméně ani aktivní závodní činnost neustala a řada členů se od června do září objevovala na závodech, ať se jednalo o klasické triatlony krátké i dlouhé nebo terénní. Ty jsou někdy známé pod značkou „Xterra“, ale takto mohou být označeny pouze závody v daném seriálu.

Stejně jako loni nejúspěšnějším triatlonistou Astry se stal Petr Lebeda, který právě preferuje závody, kde se využívá horské kolo. Přesto v rámci přípravy na vrchol sezony jel dva závody na silnici s horským kolem. I tak si dojel v Sudoměřicích pro 6. místo v kat. a 13. celkově z přibližně stovky startujících v obou závodech. Při prvním závodě v terénu na populárním triatlonu na Vyžlovce v elitní kategorii si dojel pro celkové 11.místo a 3. v kat.

O týden později na „Hradeckém terénním triatlonu“ si opět dojel pro 11.příčku, ale v kat. už bral stříbro. Tady bojoval na trati s těmi, co dojíždějí na MČR celkově okolo 30. místa. Nutno podotknout, že náš závodník je ročník 1975 a až dojde na postup do kat 50-59 let, tak může pomýšlet nejen na stupně vítězů tady v ČR, ale má velkou šanci zkusit kvalifikaci na slavnou Havaj. Tam už si nominaci musíte vyjet, nelze se tam jen přihlásit.

V polovině srpna čekalo na terénní triatlety MČR v Praze, které už mělo značku Xterra. Po komplikacích na tratích to úplně Petrovi nevyšlo a dokončil na 11. místě. Nicméně bojoval až do konce a i to se počítá, když se umíte poprat s nepříjemnými okolnostmi. Na nejdelším závodu sezóny „Miladatlonu“, který loni byl součástí Českého poháru, bral 12.příčku a 4.místo celkově. Škoda byla, že o bronz přišel 2 km před cílem. V posledním speciálním závodě na Zvůli dokončil benešovský závodník na celkovém 5.místě a v kat. 3.

Pro Lebedu to byl pěkný závěr triatlonové sezóny a určitě už nyní vyhlíží novou sezónu. Snad zase nebude ovlivněna uzavíráním bazénů, kdy mnozí opravdu plavat nemohli a řada dalších to řešila jinými cestami. A někdo přístup měl, když se z některých hobíků stávali profesionálové. Benešovští závodníci volili náhradní suchou přípravu a od jara alespoň občasné plavání na otevřené vodě. Každopádně pro všechny ať plavce nebo triatlonisty je kontakt s vodou v průběhu roku důležitý.

Luděk Procházka