Triatlon Konopiště spojil špičkové triatlonisty s hobby sportovci

/FOTOGALERIE/ V zámeckém parku v Konopišti se uskutečnil další závod Českého poháru v triatlonu. O body do něj bojovali nejen dorostenci, junioři a dospělí, ale také děti do 15 let. Spolu s nimi byli v akci i hobby triatlonisté a pro některé to byl úplně první triatlon v životě. Záměrem organizátorů bylo spojit špičkový triatlon se závodem pro širokou veřejnost.

Závod Českého poháru v triatlonu v zámeckém parku v Konopišti. | Foto: archiv organizátorů