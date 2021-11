Tip na výlet: Po cestě ke kapli Utrpení kříže navštivte Miličínského lva

Podle meteorologů zažíváme letos poslední sluneční podzimní dny a tak destinace Kraj blanických rytířů vyzývá vyrazit do přírody. Co třeba na horu Kalvárii nad Miličínem, přímo do srdce České Sibiře? Křížová cesta vás dovede k barokní kapli Utrpení kříže, kousek odtud můžete zkontrolovat Miličínského lva.

Barokní kaple Utrpení kříže na Kalvárii v Miličíně. | Foto: Vít Švajcr