Ráno mi zpříjemnil loupáček a kafe do kelímku, takže jsem mohl smělě vyrazit. Cesta mě vedla přes Ameriku (až tak daleko jsem došel) na vrch Větrov. Stojí tu kaple sv. Vojtěcha, pod ní kamenný stůl a opodál je studánka s altánem. Prodral jsem se trním až malé skalce, kde by snad mohla být jeskyně, co obýval poslední zdejší poustevník. Navíc jsou odtud z vršku přenáramné výhledy.Dál jsem pokračoval k Hostišovu. tady stojí vila významného prvorepublikového novináře a spisovatele, přítele T.G. Masaryka, Jana Herbena.