Své stánky u nás budou mít Policie ČR, Besip, Český červený kříž, Tým silniční bezpečnosti a další. Vždy se snažíme připravit něco nového, co u nás ještě nebylo k vidění. A ani letos tomu nebude jinak. Neprozradíme ale vše, co pro Vás chystáme. Přijďte se podívat a svou účastí tuto akci podpořit. Co Vám ale rádi prozradíme je, že Den hasičů a záchranářů zakončíme taneční zábavou s kapelou RE-FLEX Group, která zahraje oblíbené hity.