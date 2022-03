Viktorka Rys cestuje pěšky, sama a nalehko. „Nechápu, jak jí ten malý batůžek může stačit na cestu… a ta odvaha, takhle se vydat a jít…fakt se jí mohlo něco stát, byly tam nebezpečný chvíle!“, kroutí hlavou jeden z posluchačů. Nalehko, neboli „ultralight“ znamená, že se jí celá výbava na 3 a půl měsíční cestu přes Slovensko, Polsko, Ukrajinu a Rumunsko vejde do pětikilového batůžku. Ten obsahuje všechno pro spaní v přírodě, vaření, náhradní oblečení i dron s kamerou a foťák s profesionálním objektivem, aby mohla cestu dokumentovat: „Těšila jsem se, až potkám medvěda, měla jsem na něj speciální objektiv. Pak jsem je konečně viděla, medvědici s mláďaty v borůvčí, a hned druhý den si mě ve stoje na zadních prohlížel další medvěd. To jsem si pak, říkala, že už by to stačilo.“

Někdy mám hrozný strach

Přednášku a prezentaci fotografií prokládala Viktorka Rys krátkými videi. „Třeba ta uzounká pěšinka na hřebeni, sráz na obě strany, to se mi tajil dech,“ komentuje účastnice přednášky a druhá dodává: „Výhružné štěkání pasteveckých psů, jejich vyceněné zuby, to mi stačilo i na videu, měla jsem to před očima ještě večer.“ Jak se zachovat, když vás smečka obklopí, a plno dalších rad se dozvíte nejen na Viktorčiných přednáškách, ale i na jejím blogu „Viktorčina cesta tam“. A jak to dělá, že nemá sama v horách strach? „Na to se mě lidé často ptají… jenže já mám strach, někdy hrozně moc. Ale stojí to za to.“ Jak dodává jedna posluchačka: „Přednáška se mi líbila, úžasný zážitek! Hlavně ta otevřenost, jak dokáže navázat vztah s lidmi po cestě, jak je odvážná. Ale nechtěla bych být její maminka, strašně bych se o ni bála!“

V klášteře vyprávěl o svých cestách Jakub Šolc

Z Ameriky přes Tanzanii a Karpaty do Japonska

Přednáška měla veliký úspěch, posluchači zcela zaplnili Šímovu síň. „Už jsme byli na Tanzanii a moc se nám to líbilo, tak jsme tu znovu a jsme nadšení,“ chválí účastník přednášky z cyklu „Na cestách s Rytmusem“. Cestovatelský cyklus zahájil v prosinci Jakub Čech svojí „Pacifickou hřebenovkou“, v únoru přijel David Švejnoha s Tanzanií. Cyklus pokračuje dál velkou akcí v dubnu. Přijede Dominika Gawliczková a v divadle Na Poště představí svou cestu na motorce Japonskem. Informace o předprodeji najdou zájemci na Facebooku a webu organizátora přednášek, společnosti Rytmus Střední Čechy.

Dobrý skutek i zábava

„Jsem tu kvůli cestování, ale mám i radost, že můžu podpořit Rytmus, znám tu organizaci, asistentky jezdí pomáhat známým, kteří mají syna s mentálním postižením,“ svěřuje se jeden z diváků a naráží na fakt, že namísto vstupného mohou účastníci přispět do veřejné sbírky na pomoc dětem se zdravotním postižením. „Děkujeme vám všem za vaši podporu pro děti s postižením a děkujeme Viktorce, jsme rádi, že ji naše aktivity oslovily a že přijela do Benešova přednášet.“ Uzavírá Pavla Fleischhansová, ředitelka Rytmusu Střední Čechy, o.p.s.

Zuzana Klímová Vaňková, Rytmus Střední Čechy