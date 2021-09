„Největší pozornost byla na setkání věnována komunikaci mezi dětmi a rodiči. Zejména, jak zahájit a vést s dítětem rozhovor, který pomůže náctileté rozmluvit a dodat jim důvěru, aby byli ochotní mluvit i o věcech, které je trápí. A pokud se toto podaří, jak s nimi společně problematické situace řešit, včetně spolupráce se školou, pokud je třeba,“ říká Jana Čechová, předsedkyně MC Hvězdička, která se besedy také zúčastnila, a dodává: „Především děkujeme Kristýně Baumové, odborné ředitelce pro prevenci a vzdělávání společnosti Magdaléna, a Sandře Nechybové, vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Mezičas v Benešově za to, jak neformálně a zároveň věcně besedu vedly."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.