/FOTOGALERIE/ Čtvrtý ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se se konal v sobotu 27. ledna v kulturním domě v Tatouňovicích. Včetně občerstvení ho připravily zastupitelky obce Čakov. K letošnímu klání se sešlo 28 hráčů, místních i přespolních. Klání se skládalo ze tří základních kol, semifinálové hry pro osm hráčů a finálové hry pro nejlepší kvarteto.

Ze čtvrtého ročníku turnaje ve hře Člověče, nezlob se v kulturním domě v Tatouňovicích. | Foto: Martin Zděnek

Všichni hráči na začátku obdrželi registrační karty a následně byli rozlosováni ke stolům. Protože se nerozlišovaly věkové kategorie, zasedli společně ke stolům děti i dospělí. Všichni nastoupili za vydatné podpory svých fanoušků. Před začátkem hry přišlo nezbytné připomenutí pravidel. Píšťalka zahájila první kolo a vypukl boj na hracích plánech. O napínavé souboje plné nečekaných situací rozhodně nebyla nouze.

Finále potvrdilo, že do něj postoupili opravdu ti nejlepší, kterým navíc ten den přálo štěstí. Finálová hra to byl boj jako o život. Velkou motivací se stala cena za první místo – krásný dort ve stylu Člověče, nezlob se. Těžko říct, kdo hru prožíval víc, jestli samotní hráči nebo jejich příznivci.

Velký obdiv a uznání patří všem dětem, zvlášť těm malým, které všechny vydržely hrát až do konce i přesto, že jim třeba štěstí nepřálo. Na kostce jako by někdy ani neměly šestku a ti soupeři je pořád vyhazovali. Jsou sice malí, ale velcí bojovníci to jsou už teď.

Tatouňovice se pobavily turnajem ve hře Člověče, nezlob se. Došlo i na slzy

V Tatouňovicích nakonec zvítězila Barbora M. před Ríšou P., Danou S. a Pepou F., který si odnesl již tradiční tašku brambor. Odměněna byla také nejmladší hráčka Nelinka C. a nejstarší hráč Pavel Š. Balíček hracích kostek dostala Adélka C., která skončila na první místě od konce. To aby mohla řádně natrénovat házení šestek napříště. Speciální cenu - tašku ořechů - obdržel jednohlasně nejemotivnější hráč Richard P.

A co říct na závěr? Letošní turnaj se obzvlášť povedl. Kdo v kulturním domě byl, ví. A ostatní si mohou přijít zahrát a pobavit se zase za rok.