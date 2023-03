/FOTOGALERIE/ Turnaje v Člověče, nezlob se uspořádaly po dlouhé covidové pauze zastupitelky obce Čakov v sobotu 18. března v kulturním domě v Tatouňovicích. Do třetího ročníku se zaregistrovalo 44 hráčů, kteří byli následně rozlosováni ke stolům. Věkové kategorie se nerozlišovaly, tak proti sobě usedli děti i dospělí. Kdo nehrál, fandil.

Ze třetího ročníku turnaje ve hře Člověče, nezlob se v kulturním domě v Tatouňovicích. | Foto: Martin Zděnek

Základní kola se hrála v kratších intervalech. Po každém kole se hráči u stolu vyměnili a získali tím nové zdatné soupeře. Bylo skvělé pozorovat, jak byli všichni, malí i velcí, zaujati hrou. Bylo to napínavé, bouřlivé i veselé. Ve tvářích malých hráčů bylo vidět velké napětí. Někde se bojovalo nejen se soupeři, ale i se svými slzami. Vždyť to znáte, jak je těžké, když vás pořád někdo vyhazuje a kostka jako by byla zakletá.

Po třech základních kolech byla přestávka a čas na občerstvení. Pořadatelé mezitím vyhodnotili hru a vyhlásili osm semifinalistů. Ti zahájili bitvu u dvou stolů a začalo jít do tuhého. Vždyť první dva z každé hry postupovali. A přišlo finále a boj o ceny. Všichni hráči i se svými fanoušky hru intenzivně prožívali.

Vítězem třetího ročníku se stal Jakub S., který dostal hlavní cenu úžasný dort ve stylu Člověče, nezlob se. Na druhém místě se umístila Sofie C. a třetí místo obsadil Petr M. Všichni obdrželi také medaile, diplomy a další ceny. Na čtvrtém „bramborovém“ místě skončila Bára M. Její cenou byla tradiční síťovka brambor.

Na karnevalu v Tatouňovicích nechyběla kuřata ani pavouček

Vyhlášena a odměněna byla nejstarší účastnice turnaje babička Majka P. a nejmladší hráčka Julie H. Všechny ostatní děti dostaly diplomy. Pro hráče Láďu P., který ač zdatně bojoval, přesto skončil na posledním místě, zbyla cena útěchy.

A co říct na závěr? No přece, kdo si hraje, nezlobí. A my si hráli. Bylo to vesele strávené odpoledne. Tak na shledanou zase za rok, ve čtvrtém ročníku.

Helena Zděnková