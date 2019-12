Tyto a další skvosty z oblasti klasické hudby vystřídaly vkusné interpretace známých populárních skladeb. Nechyběly písně americké zpěvačky Pink, jazzová skladba Feeling Good a California Dreamin´ od vokální skupiny Mamas and Papas. Studenti V. Polák a M. Jehlička předvedli ukázky z vlastní tvorby.

Přestávku mohli návštěvníci využít k procházce po vánočně vyzdobených chodbách školy, konverzaci a občerstvení. Zároveň měli možnost zakoupit si originální přáníčka, vyrobená výtvarnicí R. Šupkovou, či perníčky, které upekla a v duchu 30. výročí sametové revoluce ozdobila P. Šintalová.

Druhá část programu byla nabita interpretacemi skladeb s vánoční tematikou. Hudební soubory tříd nižšího i vyššího gymnázia zazpívaly a zahrály anglické, americké, ale i české písně. Publikum odměňovalo velkým potleskem koledy O Holy Night, Tisíc andělů, All I Want for Christmas, Snow is Falling, Bílé Vánoce či Modlitbu O. Gregora Brzobohatého.

Jelikož na vánočním koncertu nesmí chybět klasické české koledy, sestavila K. Hašková pásmo několika písní, které v závěru večera společně zazpívali všichni vystupující.

Studenti a učitelé Gymnázia Benešov připravovali koncert několik týdnů a velmi intenzivně. Bylo zajímavé pozorovat, jak děti spolupracují v rámci menších hudebních uskupení a kolektivů, ale zároveň se nebrání přijmout mezi sebe i někoho mladšího či staršího. Jejich nadšení a vzájemná podpora během přípravy i produkce koncertu byly opravdu nadstandardní a krásné!

Klára Hašková