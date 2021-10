Kříže jsou v pruhu borovicového lesa, který jde od vrcholu kopce prudce do údolí. Les je jediné možné praktické využití okolního terénu. Takto vybrané místo může působit dojmem, že bylo zvoleno podle místních podmínek. Obec Slapy ve své historii obce uvádí, že tři kříže“ prý označovaly střed Čech“, neboli nic bližšího neví. Více uvádí A.Podlaha, Posvátná místa království Českého III. Praha 1909. Snad už v roce 1841 zde byly tři dřevěné kříže, které koncem století místní mecenáš vyměnil za nynější kamenné.

Stále se někdo o toto místo stará. Jak, kdy, a kdo, toto místo nalezl a označil, již zůstalo zapomenuto. Okolí bylo málo osídleno, asi 1/2 km proti proudu zdejšího potoka je v údolí několik stavení, samota Lahoz. Dříve zde byla oblast pro obživu málo přitažlivá, málo úrodná, kopcovitá a dopravně nepřístupná. Měla ale jednu přednost jde o kraj bohatý na zlato, které se zde nejdříve rýžovalo. Později ve Slapech, Štěchovicích a Třebenicích byly otevřeny zlaté doly. Roku 1339 daroval král Karel IV. zbraslavskému klášteru výnos zlatých dolů nalézajících se poblíž Slapského dvora. Údajně zde byly žíly velmi bohaté na zlato a bylo jich mnoho. Pod nynějším Slapským kostelem byla prý štola delší než 2 km. Také prý zde byl silný pramen vody, a to mohla být voda vytékající z této zasypané štoly. Mnoho věcí odchází v zapomění, protože lidé asi správně hledí více do současnosti a budoucnosti než by se zajímali o minulost. Také slapský kostel je mimořádný, jde o širokou kopuli postavenou v době počátků baroka Janem Santinim.

Do poloviny 17 tého století těžba zlata ve Slapech a v okolí zanikla. Horníci prý byli špatně placeni a odcházeli i když zlaté žíly nebyly vyčerpány. Nevýhodou bylo také, že štoly měly různé majtele, bez většího zdroje financí na investice. Jaký význam měly původně tři kříže, které nyní stojí blízko hladiny Slapského jezera se asi nedozvíme, ale o střed království Českého určitě nejde. Nemohlo by jít ani o království České, které zaniklo 28. října 1918 při vzniku republiky Československé. Bylo to království, ale bez krále. Císař František Josef I. slíbil českým stavům, že se nechá korunovat na Českého krále, ale nesplnil slib, údajně byli proti německy a maďarsky mluvící části monarchie. Nemohlo by jít ani o království České z předchozích staletí, které bývalo větší. V okolí tří křížů je nyní mnoho chat a občas někdo tvrdí že když tam dupe, že slyší dutou ozvěnu, jakoby pod kříži byla štola.

Na slapech se dolovalo zlato i bojovalo

Tři kříže by takto byly v jakési souvislosti se slapským zlatem. Určitý střed zde ve Slapech lze nalézt. Celý zlatonosný revír, ve kterém se těžily zlaté žíly v žule a břidlici jde od Jílového kde většina štol byla směrem k Sázavě a byly i za Sázavou pokračuje ke Slapům a jde do Nového Knína. Všechny uvedené lokality jsou na jedné přímce. Na této přímce jsou Slapy uprostřed uvedené zlatonosné oblasti a štoly ve Slapech jsou uprostřed všech štol kde se dolovalo zlato. Této situaci by odpovídal místní název: střed zlatonosné oblasti království Českého. Později nesrozumitelně zkrácený. Ke zkrácení došlo samozřejmě tím, že zde už před staletími zanikly doly na zlato. Připomínka dávného stavu, zlatonosná oblast, ztratila pro místní obyvatele v dalších dobách význam. Tak asi vypadlo toto pojmenování z názvu místa. Oblast má ale další tajemství.

V roce 1942 nacistický wehrmacht zabral oblast mezi Sázavou a Vltavou pro výcvikový prostor, který zde měl hranici na březích Vltavy ve Štěchovicích a ve Svatojánských proudech. V roce 1945 v květnu zde ve Štěchovicích přes vltavský most prchala a protlačovala se německá armáda směrem na západ. V těchto květnových dnech zde nebo v blízkém okolí měl být Němci ukryt tak zvaný Štěchovický poklad, dosud nenalezený. Mohla k tomu posloužit stará a v té době nově objevená štola, která kdysi sloužila k dobývání zlata. Němci tenkrát nemohli projít přes pražské mosty, protože ty byly zablokované Pražským povstáním. Deset let před tím v roce 1935 zde asi 1,5 km od tří křížů na břehu Vltavy v hotelu Záhoří byl zastřelen Rudolf Formis. Byl to německý antifašista, který se zde ukryl s vysílačkou a tajně proti Hitlerovi do Německa vysílal. Byl ale objeven a nacistickými agenty byl zlikvidován. Je pochován na slapském hřbitově.

Autor: Tomáš Syrovátka