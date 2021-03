Po 12 letech přichází soutěž s několika zásadními změnami, 13. ročník se představí v novém modernizovaném konceptu. „Do soutěže Nej sestřička 2021 se mohou přihlásit sestry z celé České republiky, vždy jedna nominovaná za jedno zdravotnické zařízení. Vyplněné přihlášky je třeba odeslat do 15. dubna 2021. O měsíc později, 15. května, budou zveřejněna jména 12 vybraných finalistek,“ říká spolupořadatel projektu Tomáš Mertlík.

Do projektu je zapojeno více než 200 zdravotnických zařízení a soutěž má navíc i charitativní přesah - pořadatelé ve spolupráci s partnery finančně podpoří vybrané zdravotnické subjekty a organizace poskytující sociální služby po celé ČR.

„Soutěží Nej sestřička bychom rádi vyjádřili obdiv a poděkování všem zdravotním sestrám za jejich obětavou práci. Víme, že si řada z nich za poslední rok sáhla na dno, a to jak s fyzickými, tak s psychickými silami, a my jim za to děkujeme, protože bez jejich nasazení by tu řada z nás už nebyla,“ říká Tomáš Mertlík.

Slavnostní vyhlášení vítězky soutěže Nej sestřička 2021 a společenský večer proběhne 9. září v pražském Obecním domě.

„Večeru bude předcházet nově také celodenní odborná konference. Těší nás, že v rámci této akce propojíme odbornou diskusi se společenskou událostí, kde si sestry a ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci a další hosté budou moci odpočinout od náročné práce,“ vysvětluje Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester, která je spolupořadatelem letošního ročníku soutěže.

Autor: Lucie Kafková