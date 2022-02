"Rozhodně se však uvnitř sokolovny nezahálelo, jelikož byly postupně provedeny rekonstrukce a úpravy nejrůznějšího charakteru, jež byly primárně zaměřeny na vnitřní prostory budovy naší jednoty. Došlo k první fázi oprav elektroinstalace na podiu, včetně předělání hudebny. Rekonstrukcí prošla také ubytovna, zde došlo například k přidělání jednoho nového jednolůžkového pokoje, tudíž se kapacita sokolské ubytovny lehce navýšila. Dále byla vymalována nářaďovna všestrannosti a opravami prošlo, mimo jiné, nejrůznější cvičební nářadí a náčiní. Začátkem měsíce března se dvojice našich členů, konkrétně Jan Houdek a David Nymburský, zapojili do projektu „Sokolské kapky krve“. Byť sportování vzhledem k vládním opatřením proti nemoci Covid-19 stále nebylo realizovatelné ani na jaře, naši členové rozhodně v nejrůznějších aktivitách nezaháleli a zapojili se do celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Členové a příznivci votického Sokola se zaměřili nejen na permanentně znečištěná známá místa v našem městě (okolí rybníka Pilař, okolí cesty na Beztahov, atd.), ale odpadky byly přespolními členy sesbírány také v Olbramovicích a v okolí Božkovic. Celkově se podařilo sesbírat v průběhu jediného dopoledne 32 velkých pytlů na odpad!

Počátkem měsíce dubna došlo k dokončení dlouhodobějšího projektu, kterým byla rekonstrukce chodníku před naší sokolovnou a s tím spojená montáž veřejného osvětlení. Za tuto nemalou investici, díky níž získá budova sokolovny více historický ráz, patří poděkování Městu Votice. Renovací a rekonstrukcí prošel také pomník T.G. Masaryka, který se nachází v prostorách parku před budovou votické jednoty. Přívětivější počasí ve druhé polovině dubna již umožnilo započít natírací, udržovací a přípravné práce ve venkovním zázemí votické sokolovny. Několik našich bratrů a sester ve spolupráci se správci Kateřinou Dudi a Petrem Spálenkou strávilo několik víkendů uklizením pergoly či natíráním a renovací laviček, jež se v letních měsících venku pravidelně využívají. V tomto ohledu patří velké poděkování našim výše jmenovaným správcům, kteří odvádějí výtečnou práci. Koncem dubna se také náš vzdělavatel Jan Houdek a kronikář David Nymburský rozhodli udělat systém a pořádek v sokolských cennostech a písemnostech, jimiž místní jednota disponuje.

Oddíl volejbalu hledá nové členy do svých řad

V tomto ohledu jsme navázali úspěšnou spolupráci s votickou kronikářkou, paní Janou Špačkovou, a samotným Městem Votice. Díky výše jmenovaným máme k dispozici například digitalizované nejstarší kroniky a zápisové knihy. Mimo jiné se také podařilo doplnit informace týkající se votické jednoty z let 2008 až 2018, které v našich kronikách dosud chyběly. Březnové zapojení členů i nečlenů votického Sokola do kampaně „Ukliďme Česko“ vyvolalo (zejména) na sociálních sítích velký ohlas, rozhodli jsme se proto v úklidu našeho města pokračovat i v květnu. Tento se měsíc je totiž ve Voticích tradičně organizována akce mající za cíl naše město zbavit nepořádku. Vzhledem k trvajícím protiepidemickým omezením však pro minulý rok nemohla být událost organizována nikterak hromadně. To však naše členy nezastavilo a rozhodli se i přesto po domluvě s panem starostou Jiřím Slavíkem akci upořádat v omezeném režimu. Do úklidu Votic a okolí se zapojilo více než 20 našich členů všech věkových kategorií. Nutno zmínit zapojení i dalších votických spolků, organizací a sdružení – například Skautů, Občanského sdružení Valkýra či SDH. Uvolnění restrikcí počátkem léta již umožnilo pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí. Toho jsme jako jednota využili a zapojili se do tradičního projektu České obce sokolské s názvem „Noc sokoloven“. Celá událost se uskutečnila v pátek 25. června. Všichni zúčastnění prožili odpoledne plné sportu a zábavy, ve večerních hodinách se od vzdělavatele Jana Houdka dozvěděli nejzajímavější pověsti, které se vztahují k místnímu regionu. Následně se v sokolovně také přespalo. Celé akce byla ukončena následujícího rána společnou rozcvičkou a snídaní.

Úspěšnou akcí Sokolů byl i druhý ročník "Neseď doma"

Den po „Noci sokoloven“ (konkrétně v sobotu 26. června) upořádal nohejbalový oddíl místní jednoty turnaj v tomto oblíbeném sportu. Turnaje se celkem zúčastnilo 14 družstev jak z Votic, tak okolí. Naše jednota kulturně „žila“ také během prázdninových měsíců, jelikož ve venkovních prostorech za sokolovnou byl ve čtvrtek 15. července uspořádán koncert zpěváka Štěpána Kojana. Na událost si našlo cestu spoustu Štěpánových příznivců, někteří dorazili dokonce až z daleké Plzně. Konec prázdnin patřil v naší jednotě volejbalu, v sobotu 21. srpna zde byl totiž uspořádán místním volejbalovým oddílem turnaj, jenž má ve Voticích bohatou historii. Letos proběhl již XXXII. ročník. Druhou zářijovou sobotu byl uspořádán druhý ročník akce „Neseď doma“, tentokrát pod taktovkou 4 místních spolků a organizací – Sokola, Skauta, T-sportu a Občanského sdružení Valkýry. Hlavním mediálním partnerem se znovu stalo oblíbené rádio Blaník. Celým odpolednem plným sportu a zábavy provázel mluveným slovem Martin Schorný. Vrchol celé události obstarala v podobě svého vystoupení místní kapela Country Mix. Nutno podotknout, že celý sobotní den se vydařil na výbornou.

V průběhu října již naplno probíhala činnost jednotlivých sportovních oddílů. Nově v naší jednotě vzniklo družstvo mládeže zaměřující se na míčové hry, kam si našlo cestu spoustu dětí, čímž se značně rozšířila naše mládežnická členská základna. V tomto kalendářním měsíci si také tradičně připomínáme položením věnců u pomníku T.G. Masaryka oběti obou světových válek. Jinak tomu nebylo ani v roce minulém. Tento slavnostní akt se uskutečnil odpoledne 27. října společně se členy morganizace Skauta a s lidmi zastupující Město Votice. O den později (28. října) se konal tradiční výstup na Velký Blaník, jenž je každoročně organizován župou Blanickou. Z naší jednoty se akce zúčastnilo takřka 20 členů všech věkových kategorií, zejména vysoká účast těch nejmenších sokolů nám udělala velkou radost. Činnost jednotlivých oddílů pokračovala i nadále, avšak díky zhoršující se epidemiologické situaci došlo v prosinci k omezení sportování mládeže. Nemohly být pořádány ani kulturní či sportovní akce. Věříme, že tato skutečnost se v průběhu současného kalendářního roku změní a sokolský život naší jednoty se opět vrátí do normálu. Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem členům i nečlenům naší jednoty za nezištnou pomoc v rámci aktivit nejrůznějších charakteru. Bez takovýchto lidí bychom nemohli fungovat.

David Nymburský, kronikář TJ Sokol Votice