Základní kámen této nové tradice byl položen minulý rok. Místní i přespolní vstupovali do kaple Utrpení Páně s možností zazvonění si na posvátný zvon s tichým, v mysli jen vytvořeným přáním do roku nadcházejícího. Ještě předtím měli možnost napsat něco do návštěvní knihy, u které dohlížel starosta obce Miličín Václav Karda s rodinou.