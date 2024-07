Z Domašína se zúčastnilo sletu 109 členů, v přepočtu půlka naší členské základny. Vystupovali jsme v 6 hromadných skladbách. ČMELÁČCI – skladba pro rodiče a děti, MRAVENCI – skladba pro předškolní děti, SOKOLHRANÍ – skladba pro mladší žactvo, LEPORELO – skladba pro dorostenky a ženy, ROCKOVÁ SYMFONIE – skladba pro muže a ženy, PŘED KAMEROU – skladba pro muže.

Bylo krásné sledovat a být součástí toho, kolik lidí se spojilo dohromady z poměrně malé vsi jako je Domašín. Slet je pro mě i pro mnohé z našich členů srdeční záležitostí. Je nepopsatelný pocit nastupovat na plochu s tisícem dalších cvičenců, najít si správnou značku, odcvičit skladbu a poslouchat potlesk od 20 tisíců diváků.

Každý z nás cítil hrdost, že jsme to zvládli a taky trochu smutek, že něco tak úžasného končí a bude se opakovat zas za 6 let. Možná i proto je tato akce tak nezapomenutelná a nevšední, je to něco, čeho se člověk účastní s pocitem, že za 6 let může být všechno jinak.

Zážitků má každý z nás plno a bude na ně jistě vzpomínat celý život. Já osobně bych asi vyzdvihla cvičení ve skladbě Leporelo, kterou jsem u nás nacvičovala, a na krajském sletu ve Voticích a pak v Praze se náš celek spojil se ženami z Pyšel mezi kterými cvičila i Adéla Gondíková.

Celý týden v Praze jsme měli tu čest trávit s nimi čas při zkouškách, na seřadišti i následně na ploše a vím jistě, že na to budeme vzpomínat celý život.

Při skladbě rodičů a dětí bylo úžasné sledovat, jak se skladby navzájem podporují. Když si naše děti podávaly ruce s věrnou gardou měli jsme všichni slzy v očích. Děti byly naprosto nadšené, když jsme je vedli na plochu, tak s otevřenou pusou sledovali, jak je stadion veliký.

Nás, cvičitele, vždy potěší, když po skončení sletu slyšíme od ostatních, kteří se sletu aktivně neúčastnili, že za 6 let chtějí cvičit s námi. Během sletového roku se vždy v Domašíně utvoří skvělá parta lidí, kteří se navzájem podporují, pomáhají si a jsou tu jeden pro druhého.

Je krásné sledovat i to, jak se letos vyplnilo motto „SLET SPOJUJE“. U nás v jednotě cvičilo i několik věkových generací z jedné rodiny. Například cvičí babička, dcera i vnoučata v jedné skladbě. Z jedné rodiny cvičilo i šest členů v různých skladbách.

Ve skladbě Před kamerou se naši muži po šesti letech setkali se svými přáteli s Amerického sokola, takže se dá říct, že sletové motto opravdu funguje a přátelství získaná při sokolských sletech přetrvávají dlouhá léta.