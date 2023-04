/VIDEO, FOTOGALERIE/ U obnoveného sousoší sv. Jana a sv. Pavla ve Smilkově se na Velikonoční pondělí 10. dubna odpoledne sešli místní, aby se zúčastnili jeho posvěcení. To celebroval římskokatolický kněz Jiří Feith. Organizátorem byl David Lukeš, majitel smilkovského zámku, k němuž sousoší přináleží a který teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Posvěcení sousoší sv. Jana a sv. Pavla, patronů Smilkova | Video: Eva Marešová

Sváteční atmosféru svými písněmi obohatili zpěvák Petr Kolář a Jakub Machulda, nechybělo občerstvení. Úvod patřil starostce obce Haně Dohnalové, která přítomné přivítala a obeznámila s historií patronů Smilkova.

Sousoší zhotovil před 262 lety, v roce 1761 pro majitele zámku sochař Tomáš Hatlák, v té době zámek vlastnil Jan Jindřich Bissingen. Po roce 1989 přešlo do soukromého vlastnictví a vzhledem k jeho dlouhověkosti se jeho stav velmi zhoršoval. Obec Smilkov vždy jednala s novými majiteli o jeho opravě či odkupu. Bohužel bez úspěchu.

Jediný krok, který byl učiněn téměř před 20 lety, byl ten, že sochy byly sundány a odvezeny, zůstalo jen prázdné torzo. Úspěšného jednání a dodržení slibu se obyvatelé dočkali až od pátého novodobého majitele zámku, Davida Lukeše, který nechal udělat nové kopie soch.

„Sochy sv. Jana a sv. Pavla jsou tam, kde mají být, budou nadále našimi patrony, chránit nás a další pokolení, od všech bouří, blesků a krupobití. Děkuji za obec Smilkov panu Lukešovi za to, že nás všechny, kdo přijíždíme či přicházíme do naší obce, opět vítají naši svatí, nikdo neprojedeme nebo neprojdeme, ať chceme či nechceme, bez pohledu na ně. Je to krásný pohled a pohladí po duši,“ zakončila starostka svůj proslov.

Svatí mučedníci Jan a Pavel



Jan a Pavel byli bratři žijící na císařském dvoře Konstantina Velikého, byli komořími jeho dcery Konstancie, Jan jako dvorní správce, Pavel jako osobní komoří. Svou paní podporovali ve víře, ona jim svěřovala peníze na štědrou pomoc chudým. Sami prosluli skutky lásky k chudým, svou statečností a věrností ke křesťanské víře.



Po smrti císaře Konstantina se vlády v Římě ujal císař Julián odpadlík, který hned začal obnovovat pohanskou víru. Jan a Pavel složili svoje úřady, zůstali věrni víře křesťanské, nenechali se přemluvit, aby přestoupili na víru pohanskou. Byli pevně rozhodnuti sloužit jen tomu, který je "Cesta, Pravda a Život". Julián jim dal deset dní na rozmyšlenou, ale oni byli rozhodnuti zůstat za všech okolností věrni.



Bratři Jan a Pavel tuto deseti denní lhůtu využili k rozdání svého majetku chudým a k posilnění svátostí. Před popravou ještě za nimi se soškou boha Joviše přišel náčelník stráže a nesmlouvavě po nich žádal, aby alespoň v soukromí obětovali božstvu trochu kadila, že v opačném případě je čeká smrt. Odmítli.



Náčelník stráže se bál, že veřejná poprava těchto dvou vážených a oblíbených bratrů může být příčinou hněvivých nepokojů lidu, a proto nařídil 26. června roku 362 byli sťati, přímo v jejich domě. Po popravě dal rozšířit zprávu o jejich vyhnanství.



Sv. Jan a sv. Pavel jsou mučedníci patroni, kteří jsou vzýváni jako ochránci proti nečasu bleskům krupobití, jako přímluvci proti dešti nebo za déšť, pomocníci proti moru. Jejich atributy jsou: meč, rytíři, věnec.