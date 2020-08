/FOTOGALERIE/ Poříčí nad Sázavou vidělo o uplynulém víkendu parádní autokrosovou show. Kvůli koronavirové pauze se jednalo o vůbec první velký závod sezóny a i díky tomu se na Homolku sjela konkurence srovnatelná s mistrovstvím Evropy. Evropský šampionát byl letos zrušen, proto závody zóny střední Evropy a mezinárodního mistrovství ČR přilákaly do Poříčí absolutní autokrosovou špičku.

Mistrovství zóny střední Evropy v Poříčí nad Sázavou na Homolce. | Foto: Jana Majerová

A na Homolce to vypadalo jako před více než třiceti lety, kdy se tam naposledy jelo mistrovství Evropy. Konkrétně to bylo v roce 1988. Do Poříčí totiž dorazila nejen spousta závodníků, ale i fanoušci z řady evropských zemí. A když se člověk podíval po depu, skoro nedohlédl na druhou stranu. „Je to skvělá trať v nádherné lokalitě. Fanoušci byli perfektní a organizátoři zaslouží obrovskou pochvalu. Všechno bylo super,“ chválil poříčský závod Nizozemec Terry Callaghan, který nakonec obsadil druhé místo v nejsilnější divizi Super Buggy.